Rivoli, flash mob dei commercianti per protestare contro il protrarsi della chiusura

"Questo protrarsi della chiusura, indicato nell’ultimo DPCM, penalizza tutte le attività, e si rischia la chiusura definitiva di oltre il 50% dei negozi, creando una ulteriore difficoltà economica a quelli che riusciranno a continuare". È questa la voce dei commercianti di Rivoli, stremati dalle difficoltà affrontate dopo due mesi di chiusura delle loro attività in questo periodo così delicato.

"Non si capisce quale sia l’ulteriore rischio di contagio che possa esistere nei negozi, bar, ristoranti e servizi alla persona, che potranno regolare gli ingressi e le distanze, tanto quanto hanno fatto sempre i supermercati, farmacie, alimentari, sanitari, tabaccai, ferramenta, giornalai, e tutti quanti gli altri settori aperti fino ad oggi. Riteniamo che dopo due mesi di chiusura sia ora di riaprire, con tutti i presidi e i protocolli di sicurezza necessari, che speriamo vengano definiti al più presto, e ci auguriamo sensati e attuabili!".

Un disagio che gli esercenti rivolesi hanno deciso di manifestare attraverso un flash mob, che intende riunire simbolicamente tutti i commercianti del territorio. Rivoli Experience, in collaborazione con le altre Associazioni di Categoria Rivolesi, tra cui Confesercenti, ha deciso così di unirsi ai colleghi di Torino, lanciando questo Flash Mob per lunedì 4 maggio. Un invito, dunque, a tutti i commercianti ad aprire e illuminare i propri negozi per 30 minuti, ma anche le luci sui balconi dei residenti, per manifestare la propria solidarietà alle attività del territorio. Dalle ore 21.00 alle 21.30, tutti i negozianti di Rivoli apriranno simbolicamente le porte della propria attività, accendendo le luci, creando così una scenografia comune posizionando fuori, di fronte alla porta, una sedia colorata o di legno con sopra il cartello della manifestazione.