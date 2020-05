Collegno e la Fase 2: "Manteniamo le distanze e proteggiamo il prossimo e il futuro"

Dopo due mesi di chiusura anche Collegno si prepara a ripartire, seppur gradualmente. Le persone attualmente positive in città sono quasi duecento, per questo il territorio si prepara alla Fase 2, in cui il concetto chiave dovrà essere la responsabilità.

"Dopo due mesi di chiusura e isolamento oggi riaprono spazi importanti per le nostre vite. È un'opportunità preziosa - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano - Emergenza e contagio ci sono ancora e per sessanta giorni abbiamo fatto grandi sforzi, un impegno faticoso a tutti i livelli che ha però portato a un indebolimento delle curve di cui quotidianamente analizziamo i dati. Più di noi gli sforzi li hanno fatti operatori sanitari, medici, infermieri e per rispetto a loro noi oggi dobbiamo tornare a usare parchi, aree cani, negozi, bar, cimitero e tutti i luoghi aperti dalla Fase 2 con grande responsabilità".

"Ognuno di noi immagini di poter essere positivo asintomatico, quindi eviti nella maniera più assoluta comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri. Più i nostri comportamenti saranno virtuosi più i sacrifici di tantissime persone e tanti lavoratori non saranno risultati vani".

"Sarebbe devastante ripiombare in una nuova fase emergenziale per azioni colpevoli e non responsabili", ha concluso il sindaco di Collegno. "Manteniamo le distanze e proteggiamo il prossimo e il futuro".