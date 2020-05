Gli ambulanti della Crocetta scendono in strada: "Non siamo invisibili, dateci voce"

Si sono riuniti questa mattina in corso De Gasperi per un flash-mob di protesta, gli ambulanti del mercato della Crocetta costretti all'inattività a causa delle restrizioni per Coronavirus.

Circa una trentina, con mascherina e guanti e la dovuta distanza di sicurezza interpersonale, hanno mostrato dei castelli denunciando condizioni economiche precarie e incertezza nel futuro, chiedendo allo stesso tempo alle istituzioni di fare la loro parte.

"Non esistiamo, siamo trasparenti. Chiediamo un'azione forte e immediata, alcuni colleghi non hanno ancora ricevuto i 600 euro promessi dal governo", dice Giulia Moretto dell'associazione di via.

In contemporanea sono in corso altre manifestazioni analoghe in piazza Benefica, corso Cincinnato e Porta Palazzo.", spiegano i commercianti. "aggiungonoe".Non si placano, insomma, le rimostranze del settore commercio all'avvio della Fase 2. È infatti di ieri una lettere inviata da Assovie a Regione Piemonte e Comune di Torino, per ribadire "".Le richieste riguardato la concessione alle attività commerciali e artigianali dello sgravio dei tributi comunali TARI, COSAP e CIMP per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19; l'esenzione dal pagamento del canone dovuto per l’occupazione suolo pubblico e remunerazione parcheggi per i dehors permanenti o temporanei; il blocco di tutte le rateizzazioni presso SORIS per TARI, COSAP e CIMP pregresse almeno sino al 1° gennaio 2021; la conferma per tutto il 2020 degli sgravi per le aree commerciali interessate da cantieri della Città o della Regione.