Moncalieri, minaccia (via social) gli operatori del Santa Croce perché non gli avevano riconosciuto l'invalidità

In tempi di coronavirus, la forzata quarantena può nuocere a qualcuno. Forse è il caso della persona che a Moncalieri aveva minacciato via social gli operatori dell'ospedale Santa Croce, che non gli avevano riconosciuto l'invalidità che riteneva giusta.

Alcuni medici e infermieri non hanno dato peso alla cosa, ma qualcuno si è invece spaventato, leggendo dell'intenzione di gettare acido in faccia, così che è partita la segnalazione ai carabinieri. Una pattuglia ha controllato l'ospedale per tutta la giornata, al fine di evitare brutte sorprese ed un seguito materiale alle minacce.

L'uomo, però, non si è fatto vedere ed al momento nessuno del Santa Croce ha deciso di sporgere denuncia. Sperando che la vicenda si sia esaurita sui social.