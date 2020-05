Macchinari obsoleti da smaltire a Torino? Ci pensa Barbieri Trasporti

Se avete bisogno di smaltire dei macchinari obsoleti a Torino o in Regione e non sapete a chi rivolgervi, la soluzione ve la offre Barbieri Trasporti, un'azienda che vanta esperienza e competenza nel settore del ritiro di rottami metallici. La demolizione e il recupero di macchinari industriali è la conseguenza di una continua evoluzione nel settore industriale e comporta la necessità, da parte delle aziende, di liberarsi di tutte le apparecchiature obsolete o non più utilizzate.

Questi macchinari fanno parte della categoria dei “rifiuti speciali” che, data la loro particolare natura, richiedono delle specifiche procedure di smaltimento. Il Ritiro macchinari da rottamare è sinonimo di riqualificazione ambientale. Infatti, oltre a tutte le fasi di smantellamento, la rottamazione consente anche di riciclare eventuali componenti ancora riutilizzabili, destinandoli alla reintroduzione nel ciclo produttivo dell’industria pesante siderurgica. Il servizio svolto da Barbieri Trasporti viene effettuato da personale qualificato e mediante l’impiego di un parco mezzi adeguato e all’avanguardia.