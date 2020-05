Le iniziative per ampliare la protezione della salute: le nuove agevolazioni a favore degli Assistiti Fab SMS

Per favorire il benessere degli Assistiti e per dare un contributo all’intera collettività, Fab SMS sta mettendo in essere una serie di iniziative, come quella di concedere in comodato d’uso gratuito alla Regione Piemonte i propri Camper della Salute per agevolare gli operatori sanitari nell’effettuare i tamponi presso le RSA. Non solo: visto il momento, Fab SMS ha esteso il servizio di Counselling psicologico a tutti gli Assistiti e ha previsto ulteriori agevolazioni per i sottoscrittori degli Upgrade Dental Free e Dental Full. Scopri di più nelle prossime righe!



Il servizio di Counselling psicologico di Fab SMS

A partire dallo scorso gennaio, all’interno dei Piani Sanitari di Fab SMS, è stato inserito il servizio di Counselling psicologico telefonico. In virtù dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, Fab SMS ha deciso di estendere il servizio di supporto psicologico telefonico a tutti gli Assistiti fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità a tutti di usufruire di tre consulenze psicologiche telefoniche. Per tutti coloro che hanno sottoscritto un Piano Sanitario che già comprende questa prestazione, invece, il numero di consulenze è stato portato da 5 a 7.



In che cosa consiste il Counselling psicologico?

La consulenza psicologica telefonica, svolta da un professionista Psicologo Psicoterapeuta può essere considerata come un approccio preventivo, rispetto al possibile instaurarsi o al cronicizzarsi di situazioni di disagio, nonché orientativo, in quanto offre la possibilità di ricevere informazioni, chiarimenti, approfondimenti su diversi ambiti.



È utile per:

- confrontarsi con un esperto della salute mentale nel caso in cui non ci si possa recare di persona, come in questo momento;

- ricevere un parere professionale circa una situazione di criticità: problematica lavorativa, personale, relazionale, l’attuale emergenza, disagio emotivo;

- richiedere informazioni o approfondire un argomento di carattere psicologico;

- chiarire eventuali dubbi circa gli ambiti di intervento dei diversi professionisti della salute mentale al fine di orientarsi nella scelta.



Le agevolazioni per i sottoscrittori degli Upgrade Dental Free e Dental Full

Nell’ambito dell’offerta dei Programmi Benessere Salutissima, sviluppata in collaborazione con il Socio Sostenitore Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Fab SMS ha messo a punto due importanti novità che riguardano i sottoscrittori degli Upgrade Dental Free e Dental Full che, attraverso un plafond, consentono di usufruire di una ricca serie di prestazioni odontoiatriche.



In concomitanza con l’attuale emergenza in corso, e a beneficio della salute dentale, Fab SMS ha previsto che:

i titolari di Upgrade Dental Free rinnovati per l’anno 2020 e sottoscritti tra il 1/1/2020 e il 5/4/2020 possano usufruire gratuitamente di un’estensione alle prestazioni previste dall’Upgrade Dental Full fino al 31/12/2020. Avranno quindi a disposizione, in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’Upgrade Dental Free, un plafond per protesi fisse e implantologia.

i titolari di Upgrade Dental Full rinnovati per l’anno 2020 e sottoscritti tra il 1/1/2020 e il 5/4/2020, al momento del rinnovo per l’anno 2021 potranno usufruire di una scontistica per ogni ogni persona pari al 25 per cento del contributo.



Fab SMS promuove attivamente la cultura del benessere e realizza Piani Mutualistici su misura per te e per i tuoi cari. Seguici su Instagram e Facebook e clicca qui per scoprire di più: Chi siamo.