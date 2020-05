Fase 2, da Torino niente esodo per il Sud: a Porta Nuova pochi treni e ordine tra i passeggeri

Lo studente fuori che vuol ricongiungersi ai genitori, l'adulto che nella valigia ha messo ogni cosa possibile. A Porta Nuova è una lenta processione quella delle persone che, all'alba della Fase 2, hanno deciso di prendere un treno per il Sud. Per tornare a casa. Nessun esodo, come molti si aspettavano: la maggior parte dei torinesi acquisiti è riuscita a rientrare in tempo per la fase 2. I primi passeggeri fanno capolino in stazione alle 7:30, quando manca oltre un'ora alla partenza del primo Freccia Rossa diretto a Napoli. A presidiare l'accesso ai binari la polizia, che controlla minuziosamente i biglietti: chi non ha il titolo di viaggio non passa, l'ordine è tassativo e qualcuno viene rimandato indietro con le sue valigie.

Il risultato? Nonostante la metà della capienza, per ottemperare alle disposizioni anti contagio da Coronavirus, il treno è partito da Torino con molti posti disponibili. Solo a Milano, fanno sapere da Trenitalia, il convoglio ha raggiunto il massimo della capienza.

Non si registrano in ogni caso disagi o segnalazioni da parte dei passeggeri. L'esodo si è presto sgonfiato e si è tramutato in un ordinatissimo ritorno al Sud.