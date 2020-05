Fase 2 e test sierologici, Anisap Piemonte: "Le nostre strutture pronte a realizzarli da subito"

Guglielmo Canelli, presidente di Anisap Piemonte sottolinea che: “le Strutture di Specialistica Ambulatoriale piemontesi, in questo periodo, non sono state utilizzate in quello che il SSN ha messo in atto per combattere l’epidemia da Coronavirus. Esse si sono limitate ad eseguire, come ha loro imposto il Ministero della Salute, solo le prestazioni urgenti, non differibili, fornendo così un servizio indispensabile a tutti quei pazienti affetti da altre patologie che avevano necessità di accertamenti diagnostici non differibili. Con il via libera ai test sierologici decisi dai datori di lavoro, le strutture Anisap Piemonte possono dare immediatamente un importante contributo per il ritorno alla normalità dei lavoratori e dei cittadini della nostra Regione”. Non solo: le strutture Anisap sono pronte a ripartire con tutte le prestazioni, rendendo così un servizio necessario alla popolazione sul territorio e anche per ridurre l’afflusso nei pronto soccorso.