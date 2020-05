Cimiteri, nel 2020 a Torino 866 decessi in più rispetto al 2019: a maggio l’inversione di tendenza

Sono 866 i decessi in più registrati a Torino nel 2020 rispetto a quelli accertati nello stesso identico periodo dello scorso anno. A renderlo noto è Afc, la società che gestisce i servizi cimiteriali in città. Dopo un periodo da incubo che ha coinciso con il picco dell’emergenza Coronavirus tra fine marzo e inizio aprile (+115% tra il 20 marzo e il 10 aprile), sono i primi giorni di maggio a lasciar ben sperare: gli ultimi due giorni infatti hanno visto registrare un segno negativo, con 12 morti in meno rispetto al 2019.

L’inversione di tendenza è confermata anche dall’assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Torino, Marco Giusta: “Stiamo tornando a numeri giornalieri abbastanza ridotti. Negli ultimi due giorni, in particolare, i decessi sono stati minori rispetto al 2019. Da un incremento di 20/30 casi al giorno, i decessi sono meno rispetto al passato: questo ci fa tirare un sospiro di sollievo”.

Nel 2020, come detto, i numeri sono però tremendi: i decessi totali sono 4.782, contro i 3916 dell’anno precedente: di questi, 2760 sono avvenuti in ospedale, 740 in Rsa e 1282 in casa. Numeri che fotografano un aprile 2020 particolarmente difficile, con 618 decessi in più rispetto allo stesso mese del 2019.

Soprattutto in questo periodo particolare, i torinesi hanno scelto la cremazione come rito funebre. Si.è infatti registrato un incremento del 45%, con un passaggio da 20 a 46 ingressi giornalieri che ha costretto i dipendenti della Socrem a inserire un altro turno di lavoro. Per quanto riguarda le forme tradizionali come la sepoltura, l’aumento è invece del 10%.

Chi guarda al futuro è Roberto Tricarico, presidente di Afc Torino. I dipendenti, premiati con 100 euro in più in busta paga, non si sono mai fermati e hanno garantito un servizio essenziale, con tatto e umanità. Nessun lavoratore è stato contagiato dal Coronavirus e l’inizio della Fase 2 non segna il tramonto di diversi progetti fondamentali per Afc: “Da stamattina i cimiteri sono riaperti con flusso ordinario. Sono stati giorni difficili, ma è nostra intenzione avviare il cantiere Thyssen e la Collina delle memoria, oltre a mettere in sicurezza l’ossario”. L’assessore Giusta ha invece ribadito come sia intenzione dell’amministrazione dare la possibilità ai parenti che non hanno potuto salutare i loro cari causa Covid, di trovarsi in un momento di ricordo dedicato alle famiglie: "Stiamo immaginando di dare la possibilità di un momento di ricordo per le famiglie che non hanno potuto averlo a causa delle restrizioni". Da ieri inoltre, nei due maggiori cimiteri cittadini, sono presenti dei gazebo dove celebrare un breve commiato, mentre per le cremazioni è stata predisposta un'area davanti all'ingresso del tempio.

"Che la Città debba pensare a un momento ufficiale di forte vicinanza al dramma delle tante famiglie che hanno vissuto questi lutti è evidente. La Città deve tutta la sua vicinanza, altre amministrazioni addirittura hanno provveduto a sobbarcarsi interamente delle spese dei funerali covid, attendiamo di sapere come la nostra Città voglia portare a compimento questa vicinanza" è la posizione della consigliera comunale Federica Scanderebech.