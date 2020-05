Continua il sit-in in Piazza Palazzo di Città: questa sera previsto un concerto a sostegno dei senza dimora

Ieri mattina in Piazza d’Armi, senza alcun preavviso, novantasei persone senza dimora sono state mandate via dai container gestiti dalla Croce Rossa italiana per l’emergenza freddo. Di norma, la scadenza è il 30 marzo, ma quest’anno, con il coronavirus, ne è stata prolungata la permanenza. Alcune persone ieri sera sono tornate in Piazza d’Armi e non hanno trovato più un alloggio.

“Non si tratta di una situazione occasionale” – dice Stefano Castello, membro della start up Il Gusto del Mondo che da aprile, con l’iniziativa Guarda Oltre, fornisce pasti ai senza dimora insieme ad altri enti – “ogni anno la storia si ripete, ma adesso è arrivato il momento di farsi vedere”. Il sit-in pacifico organizzato in Piazza Palazzo di Città, e che continuerà ad oltranza, ha lo scopo di far vedere l’esistenza di questi cittadini alle istituzioni. Al termine della giornata di ieri, in cui si vociferava che almeno per le donne una soluzione alternativa sarebbe stata messa in atto, non è cambiato nulla. In Piazza d’Armi le persone dormivano per terra senza coperte: “una situazione da brividi. La risposta concreta è stata da parte della cittadinanza e non dalla politica“ – continua Stefano – “Potere al Popolo ha fornito coperte e alcune tende, di cui è stata data la priorità alle donne. Questa mattina abbiamo ricevuto molte chiamate da parte di chi vuole contribuire con la distribuzione delle coperte”. Di fatto, il Progetto Leonardo, il Comitato di Aurora e alcuni degli operatori dei dormitori questa sera contribuiranno in aiuto delle persone rimaste di nuovo in strada.