Coronavirus, a Nichelino riapre il cimitero. Dall'11 maggio anche le aree cani

Con l'avvio della Fase 2, anche a Nichelino si torna lentamente alla normalità. Il cimitero da ieri ha riaperto con orario dalle 8 alle 12 il lunedì, dalle 8 alle 16.30 dal martedì al sabato, con la chiusura solo la domenica e i festivi.

L’ingresso dovrà avvenire in maniera contingentata e si avranno 30 minuti a testa per fare visita ai nostri cari. Obbligatorio l’uso di mascherine e guanti per accedere. L’accesso al cimitero per i funerali è consentito ad un massimo di 15 persone dotate dei dispositivi di sicurezza e rispettando la distanza interpersonale.

"Siamo ancora chiamati tutti a responsabilità e limitazioni per salvaguardare la comunità", ha detto l'assessore all'Ambiente Valentina Cera, che poi ha ricordato un appuntamento che il Comune aveva annunciato il mese scorso. "Al più presto comunicheremo i dettagli per l’iniziativa: Piantiamo un albero per ogni nichelinese scomparso durante l’epidemia": per piantare speranza senza dimenticare coloro che non ci sono più, a causa del coronavirus. Da lunedì 11 maggio è stata decisa la riapertura delle aree cani. L'ingresso sarà contingentato (una coppia per volta), con un tempo di permanenza di 15 minuti, oltre all'obbligo di raccolta delle deiezioni canine. E' permessa l'attività motoria e le passeggiate oltre i 200 metri solo in forma individuale. Non sono permessi assembramenti, attività ludiche e non sarà possibile tenere i cani liberi.

"Si confida nel buon senso e nella responsabilità personale dei cittadini per garantire una corretta fruizione delle aree cani che, in quota parte, sono proprietà di tutti noi e come tali vanno trattate con rispetto", ha spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. L'invito ad usufruire delle le aree cani in maniera corretta è stato fatto dall'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. "Non è concepibile delegare al Comune ogni problema risolvibile con un po' di senso civico".

"Pensiamo ad esempio a quello delle buche: non è concepibile che il giorno prima il Comune faccia sistemare le buche e il giorno dopo le aree cani ne siano di nuovo piene. Occorre responsabilità individuale da parte dei frequentatori".