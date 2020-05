Danneggia un’auto parcheggiata, arrestato grazie alla segnalazione sull’app YouPol

Venerdì sera gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino ungherese di 42 anni. La presenza dell’uomo era stata segnalata in via Sospello attraverso l’applicazione YouPol.

Giunti sul posto, gli operatori notano il quarantaduenne all’interno di un’autovettura parcheggiata, scivolare sul sedile anteriore, nel tentativo di dissimulare il più possibile la propria sagoma. Invitato ad uscire dall’auto, l’uomo dichiara di aver solo cercato un rifugio per la notte. Le condizioni dell’abitacolo però lo smentiscono: l’interno è completamente rovistato e danneggiato in alcune parti. Sottoposto in seguito a perquisizione, gli agenti rinvengono nelle tasche dell’ungherese una serie di oggetti che successivamente verranno riconosciuti dalla proprietaria della vettura come di sua proprietà. Arrestato per tentato furto e denunciato per danneggiamento.