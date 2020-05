Fase 2, assembramento di rider fuori dal McDonald: forze dell’ordine costrette a intervenire

Il risultato? Evidente e immortalato dagli stessi rider: decine di lavoratori in bici, muniti di cesta per le consegne, riuniti davanti al negozio, in via Livorno. Una situazione che ha obbligato la polizia a intervenire, in due circostanze, entrambe in orario di cena. Inevitabile il nervosismo, sia tra i rider che tra i dipendenti del Mc Donald. “Questi due mesi di pandemia non avessero insegnato niente. Un'ora e più di attesa accalcati per aspettare un ordine, attesa ovviamente non pagata per la regola del cottimo. Come rischiare la propria salute per niente. Eppure sarebbe così facile bloccare le ordinazioni quando diventano troppe e tutelare la salute dei lavoratori, ma qualcuno ancora crede a questa favola che la salute venga prima del profitto?” Scrivono sulla pagina Facebook che da mesi raccoglie il malumore dei fattorini torinesi, Deliverance Project.