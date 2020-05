"Nessuno indietro e negozi aperti": nella Fase 2 a Moncalieri già 3000 le famiglie aiutate

La Fase 2 ha preso il via anche a Moncalieri e il sindaco Paolo Montagna ha ribadito un concetto che aveva fatto proprio nelle settimane scorse: "Stiamo lavorando verso questo obiettivo: nessuno indietro, avanti insieme".

"Dall’inizio dell’emergenza siamo stati vicini a 3000 famiglie, oltre 6000 persone. Per aiutare chi ha più bisogno a resistere, non perdendo mai la speranza", ha aggiunto il primo cittadino. "Ora che si è aperta la Fase 2, questa settimana sarà dedicata all’analisi di tutte le domande ricevute, al fine di rispondere a tutti, nel più breve tempo possibile. E lo stesso discorso vale per il nostro commercio di vicinato". Sono oltre 400 le domande ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Negozi Aperti” che si è chiusa ieri.

Intanto, il sindaco di Moncalieri ha firmato l’ordinanza di riapertura dei cimiteri, che torneranno accessibili da domani, 6 maggio: per entrare, sarà obbligatorio indossare la mascherina. E in questi giorni si sta completando a Borgo San Pietro la consegna delle mascherine da parte dei volontari,c eh poi completeranno l'opera con tutti i cittadini di Moncalieri.

Sono stati poco meno di 2000 i controlli della polizia locale durante l'emergenza coronavirus dall'intensificazione delle misure restrittive. Posti di blocco lungo le strade principali e accertamenti fatti durante i normali pattugliamenti organizzati nel quotidiano, hanno portato ad una quarantina di sanzioni.