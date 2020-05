Stalli e gazebo per i funerali: l'ultimo saluto ai defunti nel cimitero Monumentale [FOTO e VIDEO]

Cerimonie brevi e con un massimo di quindici partecipanti, tutti distanziati secondo le normative ed evitando assembramenti. Ha preso il via al Cimitero Monumentale di Torino la nuova formula per celebrare i riti funebri secondo le normative previsto dall'ultimo Dpcm nell'emergenza Coronavirus. Da ieri, lunedì 4 maggio, per dare l'ultimo saluto ai propri cari è infatti consentita la sola presenza dei congiunti, adeguatamente distanziati e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.

A presentare i nuovi spazi per il commiato dei defunti, l'assessore ai servizi cimiteriali Marco Giusta, di concerto con i vertici di AFC Torino S.p.a. e la Società Socrem.

All'ingresso del Monumentale, su corso Novara, all'arrivo del feretro è possibile ricevere la benedizione dei diaconi o dei cappellani. A seguire, il ristretto corteo si sposta nell'ala riservata alla cremazione o prosegue verso la sepoltura, sostando nella zona aulica del Primitivo per il momento di saluto, religioso e non, di fronte al gazebo già predisposto e rispettando la segnaletica impressa sull'asfalto.

Da oggi, al cimitero, sono di nuovo consentite anche le visite ai defunti, con un incremento del servizio di accoglienza grazie ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. L'affluenza maggiore si è registrata nelle ore centrali della mattinata, ma senza mai provocare disagi e sempre nel rispetto delle regole.

"Per noi del personale - ha detto Dario Donna, responsabile operativo - vedere i funerali senza nessuno al seguito era davvero triste: in piena quarantena era presente solo l'impresa di onoranze funebri, sembravano quasi dei funerali di guerra. Ora tentiamo con questo sistema di recuperare la dignità del defunto".