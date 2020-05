"L'opera lirica riparta dalle idee, non dal denaro: e occupi spazi insoliti" [INTERVISTA]

“L’opera dove non l’avete mai vista”. Così titolava la prima stagione di Opera Off, un cartellone di eventi da ottobre fino a maggio coordinato dall’Impresa lirica "Francesco Tamagno" a Torino e non solo, occupando spazi non convenzionali e finora mai pensati per la messa in scena del bel canto. Una delle tante rassegne interrotte dall’emergenza Coronavirus a poche date dalla fine, dopo un felice avvio tra l’autunno e l’inverno all’insegna del sold out: dall’apertura con La traviata al Borgo Medievale, passando da La damnation de Carmen a San Pietro in Vincoli, fino a Il castello di Barbalu al Polo del ‘900, inframmezzati da concerti a Villa Amoretti, al Museo A come Ambiente e nella Sala polivalente di corso Belgio.

Ora il giovane direttore artistico, Giuseppe Raimondo, si ritrova a fare il punto della situazione, ragionando sul futuro - che è poi quello di tutto il mondo dello spettacolo dal vivo - e ripartendo dal concetto stesso di arte “fuori” dai canonici schemi teatrali, che mesi fa ispirò l’avvio di quella prima stagione.

“Siamo stati piuttosto fortunati - spiega - perché in calendario avevamo messo quasi tutti gli eventi nella prima parte, fino a dicembre. Ci restavano solamente due repliche della Traviata a Casale Monferrato e a Villadossola, più la ripresa della Voix humaine, presentata a novembre al Teatro Vittoria, per la rassegna Scatola Sonora organizzata con il Conservatorio di Alessandria. Ora il problema primario è pensare al domani, ma ho seriamente paura di non intravedere possibilità di ripartenza fino al prossimo gennaio o febbraio”.

“Tanti miei colleghi - continua - si indignano per essere ancora una volta stati esclusi dalle misure governative per la Fase 2, ma io non mi stupisco. Continuiamo a essere in balia delle decisioni altrui, ma ora ritengo complicatissimo ipotizzare uno spettacolo in un qualsiasi spazio culturale. A noi, come impresa lirica, interessa soprattutto l’itinerarietà negli ambienti non convenzionali, ma ora come ora non saprei proprio dove andare. Sicuramente penserei a una programmazione all’aperto, tra agosto e settembre, anziché ai luoghi chiusi”.

Ma una cosa è certa: l’esperienza di Opera Off sarà sicuramente replicata in futuro. Ora Raimondo è in contatto con un teatro del territorio per instaurare radici più stabili, pur mantenendo l’originaria natura “vagabonda”, che è alla base del progetto. “La ritroveremo non appena sarà possibile - sottolinea -, e ragioneremo con i musei, dove ci piaceva molto portare l’opera, come nel caso del Museo dell’Automobile lo scorso dicembre, per le norme di distanziamento tra artisti e pubblico. Vedremo chi sarà disposto a intraprendere questo tipo di discorso. Ora, in realtà, sto ipotizzando una stagione con titoli di breve durata, che permettano agli spettatori di non stanziare troppo. Soprattutto perché all’inizio prevarrà la paura, e non so quanta affluenza possa esserci agli spettacoli. Tuttavia vogliamo aprirci a un minimo di multidisciplinarità”.

Per farlo servono i contributi, in primo luogo. E Raimondo non la manda a dire: “Aspettiamo da un anno dei fondi regionali, e questo forse è il virus più brutto da fronteggiare; e stiamo compilando un paio di bandi in scadenza. Crediamo che l’opera lirica possa avere una dimensione più piccola, rispetto al fasto cui lo spettatore medio è abituato. Meno spreco, una politica molto più oculata anche nella scelta delle scenografie e dei costumi, un’arte che abbia come presupposto le idee e non il denaro, che invece muove il consumismo culturale”.

“Riteniamo fattibile - prosegue - creare l’opera con poco, proponendola senza cachet e senza un giro di soldi faraonico, ma con una grande passione a sostenerla. Un punto di svolta, per un genere che, per sua natura, è sempre stato fortemente legato alla complessità di realizzazione. Insomma, sì, sono molto critico rispetto ai grandi teatri e alle loro messe in scena”.

Infine, un piano d’azione, anche se soltanto a livello teorico, al momento, per la seconda parte di questo 2020. “Se ci fosse il via libera dal governo per riprendere le attività in estate, non ci tireremmo indietro. Penso sia fondamentale, per enti come il nostro, mettersi in gioco e portare la musica e il teatro nelle piazze, ad esempio. Da preferire rispetto alle piattaforme online, mezzi verso cui tendenzialmente sono critico, anche se ammetto la loro utilità in un momento come questo. E ho un’ultima speranza: che i teatri applichino una riduzione del costo del biglietti, rendendoli più popolari. Mi sembra il primo gesto dovuto nei confronti del pubblico, al momento della ripartenza”.