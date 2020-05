Al via i lavori di riqualificazione del'ex Porta Susa: ristoranti, negozi ed alberghi nell'ex scalo

Al via lunedì i lavori per la riqualificazione della vecchia stazione di Porta Susa. Ad annunciarlo, tramite il suo profilo Facebook, la sindaca Chiara Appendino che commenta: ”Un tempo crocevia di passeggeri, ora lo diventerà di turisti e viaggiatori”.

L’ex scalo ferroviario ospiterà ristoranti, negozi, sale meeting e un albergo da 200 camere a 4 stelle della catena Marriott. In totale sono stati investiti 12 milioni di euro per lo sviluppo immobiliare del progetto.

I primi interventi riguardano il restauro della facciata dell’ex scalo ferroviario, in contemporanea alla demolizione dei due vecchi fabbricati a lato. I lavori di costruzione dell’hotel di lusso inizieranno probabilmente entro la fine del 2020, con l'obiettivo di essere completati per le Atp Finals di tennis, in programma a Torino nel novembre 2021.

Fs Sistemi urbani ha ceduto la vecchia stazione di Porta Susa a Vastint Hospitality Italy per 6,4 milioni di euro. L'ex scalo ferroviario verrà destinato ad una funzione di accoglienza: al primo piano troveranno spazio sale convegni legate all'albergo, mentre sotto ristoranti e negozi. Dopo i lavori di restauro della facciata e demolizione dei vecchi fabbricati, inizierà la costruzione dell'albergo di lusso.