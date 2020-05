Come il lock down ha ridisegnato il settore degli incontri

Un settore interamente ridisegnato e stravolto, come d’altra parte tutti i comparti dell’economia alle prese con questo cambiamento radicale dovuto all’emergenza Coronavirus. Si sta parlando nello specifico del mondo degli incontri: un macrocosmo ricco ed articolato che implica diverse tipologie di utenza e che contiene già al suo interno, vista la sua conformazione, i criteri per essere uno dei più colpiti dall’emergenza attuale.

Quello che il Coronavirus ha cambiato nelle nostre vite è il contatto fisico, la possibilità di incontrarsi di persona. Un settore che basa la sua ragione di essere interamente su incontri e contatti fisici, è inevitabilmente uno dei più colpiti.

Ed allora ci si deve ingegnare, spendere per trovare soluzioni alternative che siano comunque funzionali. D’altra parte è nei momenti di emergenze che viene a galla l’arte di creare soluzioni alternative; esattamente ciò a cui si sta assistendo in questo momento, con l’impossibilità di contatti fisici e di incontri di persona. Quali sono stati i settori più toccati da questa emergenza?

I settori più toccati

L’impossibilità di contatto fisico va a colpire direttamente alcuni settori specifici: si pensi al mondo del dating, quindi degli incontri; le tante chat e le app per conoscersi, scambiare due parole e quindi, se scocca la scintilla, incontrarsi di persona. Ecco, un mondo che sta venendo meno per evidenti ragioni.

Ma c’è anche la questione legata ad un altro universo ricco e piuttosto strutturato nel nostro paese: quello delle escort. Un tema complessi da affrontare che genera sempre polemiche e malumori, dato che il settore è in sostanza ai limiti della legge e di conseguenza non dovrebbe neanche, per alcuni, essere trattato.

Ma si parla comunque di un mondo molto richiesto in tempi di normalità: il giro di affari che vi è intorno al mondo delle escort è evidente, inutile negarlo. Ebbene, anche loro stanno subendo il contraccolpo dovuto al lock down ed all’impossibilità di contatti fisici. Anche qui però, la spinta per la ripartenza nasce direttamente da dentro al settore ingegnandosi e facendo ricorso agli strumenti di ultima generazione.

Il caso delle escort

Se il Coronavirus ha bloccato il settore degli incontri di persona ecco allora che ci si rivolge al virtuale. Questo vale per tutte le tipologie di incontri, sia quelli nei siti di dating per trovare la propria anima gemella che per quanto riguarda proprio il mondo delle escort.

Sempre più ci si rivolge ad incontri in videochat, videochiamate e similari. Una tendenze che può essere facilmente riscontrata analizzando i principali siti di escort a Torino : qui si può notare come gli annunci negli ultimi tempi siano cambiati radicalmente, non proponendo più incontri di persona (come ovvio che sia, la legge non lo consente) ma virtuali, in chat o facendo ricorso a strumenti affini.

Una soluzione che sembra essere stata apprezzata non poco da parte degli utenti, vista la quantità di annunci che circolano in rete