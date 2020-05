Fase 2, Fregolent (Italia Viva): "Manca in Piemonte una strategia sanitaria efficace"

"I piemontesi hanno bocciato senza appello la giunta Cirio per come ha gestito la fase di emergenza della pandemia. Anche per la ripartenza rimangono forti criticità per intere categorie che non vengono considerate come i negozi di abbigliamento, i mercati e gli ambulanti": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva sul Ddl Riparti Piemonte approvato dalla giunta regionale.

"Manca soprattutto una nuova strategia in materia sanitaria capace di contrastare con efficacia nuovi possibile ondate di contagi: mi riferisco in particolare al mancato potenziamento delle cure domiciliari, ad oggi indispensabili per contenere l'epidemia. Italia Viva, nonostante l'atteggiamento fino ad oggi non collaborativo del governatore, è disposta a fare la sua parte per contribuire a rilanciare il Piemonte".