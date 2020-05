Grimaldi (LUV): "Perché, a 50 giorni dall'inizio del lockdown non si sa chi siano i contagiati?"

"In data 29 aprile 2020 la situazione piemontese è ancora altamente preoccupante: 2.637 ricoverati con sintomi, 202 di essi in terapia intensiva, 15.521 totale positivi, 411 nuovi positivi rispetto al giorni precedente per un totale di 25.861 casi totali: quest'ultimo dato ci pone come la seconda regione italiana per numero di casi di COVID-19 registrati ufficialmente dall’inizio dell’epidemia. Tra il 16 e il 29 aprile, i casi totali accertati in Piemonte sono aumentati di 6.753 unità, cioè del 35%, più che nelle altre regioni: la seconda è la Liguria, con il 31% mentre la Lombardia e l’Emilia-Romagna sono aumentati rispettivamente del 19 e del 17%".

Da qui il question time del Capogruppo di LUV, Marco Grimaldi, per chiedere all'Assessore Icardi "se, dati i numerosissimi casi di nuovi contagi avvenuti in Piemonte nelle settimane successive al lockdown totale dell'Italia e della Regione, siano stati individuate le tipologie, i luoghi, le casistiche e le modalità con cui sono questi sono avvenuti, al fine di avere una mappatura delle fragilità del sistema di contenimento del virus in Piemonte e agire in modo migliore durante la cosiddetta fase 2. Perché, a 50 giorni dall'inizio del lockdown non si sa chi siano i contagiati al di là dei ricoverati nelle Rsa?"

"Così come" - aggiunge Grimaldi - "sarebbe importante conoscere il dato, che l'Assessore continua a non dare, su quanti tamponi sono stati richiesti dalle USCA e dai medici di base (e non fatti) e quanti siano ancora da fare".