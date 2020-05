Ugl Piemonte: "Operatori socio-sanitari e rsa risorse da tutelare"

"In questo periodo di emergenza è affiorato quanto siano importanti le R.S.A. sul territorio e quanto lo siano gli Operatori Socio Sanitari che svolgono il lavoro di assistenza e tutela degli ospiti", sottolinea in una nota Ugl Piemonte.

"Lo stesso Prefetto, in una conferenza stampa di ieri mattina, ha sottolineato quanto sia importante ringraziare tutto il personale operante nelle RSA, così come è stato fatto per le aziende ospedaliere, ribadendolo in sede di cabina di regia sulle problematiche emerse nelle R.S.A. nel pomeriggio. È stato troppo semplice e deleterio da parte dei più puntare il dito su queste strutture, troppo spesso lo sciacallaggio mediatico non ha tenuto conto delle vere problematiche esistenti e del “grido d’aiuto” di tutti gli attori che ruotano intorno a questo mondo che sino a ieri sembrava sconosciuto".

"Nessuno è mai andato oltre, ma questa emergenza ha risvegliato qualche coscienza ed oltre ai riflettori denigratori, si sono accesi, per fortuna anche quelli delle istituzioni che hanno ascoltato il “grido di aiuto” dei Direttori Sanitari, dei Sindaci e del personale. È importante sottolineare come gli operatori abbiano svolto con dedizione il loro lavoro, tutelando per quanto loro concesso, gli anziani residenti e rendendosi sordi alle accuse troppo spesso fatte non a ragione; accuse che talvolta sono state supportate anche da coloro che ben consapevoli di certe situazioni lavorative si sono sempre voltati dall’altra parte, salvo ora voler vincere senza pericolo trionfando senza gloria".

"Non è tempo per le polemiche ma è tempo di curare le ferite che inevitabilmente si sono aperte in quelle che adesso più che mai sono risorse da tutelare, quindi grazie agli OSS, agli infermieri, ai medici che hanno difeso le loro R.S.A. e curato i nostri anziani, la nostra storia", conclude la nota di Ugl.