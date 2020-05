Anche la scuola Holden si adatta alla pandemia: pronta la Special Edition 2020/2021

In previsione dell'anno che verrà, la Scuola Holden ha scelto di non aspettare che le cose tornino alla normalità, bensì di tracciare una nuova rotta: proprio in queste ore viene annunciata la Scuola Holden Special Edition. Quella che partirà in autunno sarà un’edizione irripetibile della Holden e si faranno cose mai sperimentate prima.

La rivoluzione più grande sarà Original, il corso biennale: l’anno prossimo si chiamerà Crazy Original. Durerà un solo anno, non ci saranno i College, ossia le classi dedicate a particolari aree della narrazione. Si formeranno classi di dieci persone al massimo, seguite da un maestro, e si studieranno tutte le forme di storytelling. Anche la retta sarà speciale: Crazy Original costerà 6.000 euro anziché 10.000 come da tradizione.

Academy, il percorso triennale, verrà riorganizzato in classi più piccole. Sarà utilizzata tutta la tecnologia possibile per ridurre le distanze, alzare le temperature, salvare qualsiasi bellezza e perdere meno fisicità possibile, per rendere gli studenti più forti, e non più sperduti.

Oltre alla retta speciale di Crazy Original, verranno abbassate del 20% le rette per tutti gli studenti di Academy e Original, anche quelli iscritti al secondo anno.

Gli stessi principi di flessibilità varranno anche per gli allievi dei percorsi didattici più corti, come chi segue gli otto weekend di Over 30 (e avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno), i laboratori serali e del weekend WonderLabs e le lezioni di Classi-fy, così come per la formazione di professionisti e aziende a cura di Corporate Storytelling: ogni ora di scuola sarà l’esperienza più umana, concreta e fisica possibile.

Le attività gratuite di Fronte del Borgo per bambini, ragazzi e insegnanti sono già state rivoluzionate e si continuano a inventare nuovi modi di giocare, studiare, scoprire nuove storie e lasciar libera di correre la fantasia. In streaming saranno proposti anche gli incontri dell’Osservatorio sulla Gender Equality: cinque incontri rivolti ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, per riflettere a tutto tondo sulla parità di genere