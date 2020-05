Cerutti (Lega): "Al lavoro senza sosta per approvare a metà maggio il Riparti Piemonte"

“Analizzeremo accuratamente ogni passaggio del provvedimento a partire da domani e arriveremo alla sua approvazione in aula il prossimo 15 maggio. E’ un impegno che assumiamo per il Piemonte e i Piemontesi, bisognosi più che mai di un sostegno economico per poter ricominciare”: così Andrea Cerutti , vicepresidente del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte, sull’iter del piano ‘riparti Piemonte’.

“Gli interventi messi a punto dalla giunta - sottolinea Cerutti - sono specifici e consistenti. Famiglie e imprese, commercio ed artigianato, turismo ed edilizia avranno il supporto necessario per poter ripartire. Ma, in un momento drammatico dal punto di vista economico come quello attuale, agire in modo mirato non è sufficiente, occorre doverosamente operare anche con la massima rapidità”.