Fase 2: sui mezzi pubblici viaggia ancora la prudenza. Affluenza limitata al 15%-20% dei passeggeri

Nessuna criticità particolare, nel secondo giorno della Fase 2, per i mezzi pubblici a Torino. Complice la paura o comunque la prudenza, questa mattina i dati di affluenza a bordo di tram, bus e metropolitana sono ancora bassi: mediamente sulle linee si registrano il 15%-20% dei passeggeri del pre-emergenza.

Maggiore affluenza sul 4 e sul pullman 27, in zona Aurora, dove si è arrivati ad una presenza del 30%-35%. La metropolitana ha carichi poco superiori al 10%, molto più bassi rispetto al normale. All’interno delle stazioni della linea 1 sono previste corsie riservate e sensi unici appositamente segnalati per consentire lo smaltimento, in sicurezza, dei flussi di passeggeri anche grazie a una progressiva automazione, e la vendita dei titoli con l'estensione della possibilità di pagare con carte di credito. Gli abbonamenti, in particolare, potranno essere acquistati soltanto con l'e-commerce, mentre i centri di assistenza verranno gradualmente trasformati in servizi clienti.

Al momento, fanno sapere da Gtt, non si riscontrano problemi di passeggeri senza dispositivi di protezione individuale. L’azienda di corso Turati si è impegnata da ieri a distribuire le mascherine a chi non le aveva con sé, per garantire a tutti i passeggeri il massimo della sicurezza. Nel dettaglio il Gruppo Torinese Trasporti ha consegnato 6.000 dispositivi di protezione individuale, obbligatori per salire sui mezzi: un'operazione che ha coinvolto 615 bus e tram, con 5 mascherine per convoglio.

Alle fermate principali dei bus, così come agli ingressi e nelle stazioni della metropolitana è presente personale per l’assistenza.