Arrivano le strisce giallo-blu: saranno riservate alle auto dei residenti per la notte

Cambio in vista per le persone che risiedono o vivono nei quartieri in cui si paga il parcheggio. Dopo esser state sperimentate con successo nella zona D3, sono infatti in arrivo anche in altre zone di Torino le strisce "gialloblu", evoluzione di quelle blu e che faranno in modo che una parte dei posti a pagamento saranno riservati dalle 19.30 alle 8 a chi vive in zona. Una boccata d'ossigeno, specialmente per quelle zone interessate dalla movida e da un flusso di presenze - in tempi di normalità - che coinvolge anche la tarda serata come zona Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto e San Salvario.