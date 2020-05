Sanificazione dell’auto, con Evolgo è possibile

Una delle conseguenze dell’emergenza coronavirus è il l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza in tutti i settori lavorativi e della vita quotidiana, dal commercio di vicinato alla grande azienda manifatturiera.

Anche la rete di officine Evolgo, naturalmente si adegua ai protocolli dell’Istituto Superiore di Sanità e alle indicazioni di Confartigianato Piemonte. Vediamo in sintesi le prassi che verranno adottate:

Come verrà gestita la vettura che entrerà in officina?

Tutti gli operatori indosseranno dispositivi di protezione individuale (dpi) monouso:

L’ingresso di una vettura sarà immediatamente seguito dalla sua sanificazione ad OZONO;

Come verrà gestita la vettura che uscirà in officina?

In fase di consegna si farà una nuova sanificazione dell’abitacolo con l’ozono.

Verrà rilasciato un documento attestante l’effettuazione della sanificazione e applicato un bollino di garanzia

Potete ritirare e consegnare l’auto a domicilio?

Si, per il ritiro a domicilio abbiamo previsto un apposito protocollo, è possibile prendere un appuntamento chiamando il numero verde 800 386546.

Come verrà gestita la vettura consegnata a domicilio?

Nel caso di ritiro e consegna a domicilio, l’officina eseguirà le stesse operazioni previste in ingresso e in uscita dei veicoli standard.

I servizi di igienizzazione e sanificazione dell’auto cosa prevedono e quanto costano?

Igienizzazione auto:

comprende la disinfettazione da germi e batteri e l’utilizzo di un’igienizzante auto spray con presidio medico chirurgico

Prezzo per vettura: € 15,00+iva

Sanificazione auto a ozono:

questo processo penetra in profondità nei tessuti, nelle bocchette di areazione e nei punti più difficili da raggiungere

Prezzo per vettura: € 30,00+iva

Nota: in caso di qualsiasi tipo di intervento che richiede un fermo tecnico la pratica potrà essere gratuita

Catia Amodeo, Manager di Rete Evolgo: “Il consiglio che mi sento di dare è quello di contattarci per qualsiasi dubbio su questi aspetti. In questa situazione che stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi mesi, sarà importante affidarsi a realtà e professionisti che adottano specifici protocolli”.

Informazioni e contatti

Numero Verde: 800 386546

Facebook: https://www.facebook.com/evolgopiemonte/

Sito: http://evolgoitalia.it/elenco-aziende/piemonte/

Seguici anche con gli ultimi aggiornamenti dalla Rete Evolgo sulla rubrica dedicata che trovi al seguente indirizzo: https://bit.ly/35c4LO2 .