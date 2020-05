Coronavirus, ad Alpignano distribuiti oltre 55mila euro di Buoni Spesa per le famiglie

Sono stati assegnati al Comune di Alpignano quasi 87mila euro (86.834,32 euro, per la precisione) per emergenza sanitaria Covid 19, da utilizzare per misure urgenti di solidarietà alimentare. Risorse che sono state destinate a dare risposta alle 344 domande di ammissione al beneficio dei buoni spesa presentate dai cittadini, di cui 239 accolte e 105 respinte.

Complessivamente sono stati distribuiti buoni per la solidarietà alimentare per un importo di 55.450 euro, con una media di circa 232 euro per nucleo famigliare. I buoni spesa corrispondenti alla somma residua di 31.384,32 euro saranno distribuiti in conformità a quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario.