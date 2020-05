Guanti e mascherine, ora il problema è anche l'abbandono in strada, il Cidiu lancia l'appello: "Rischio per ambiente e salute"

Sembra incredibile, ma anche questo fa parte del nostro comportamento anche in un momento come la pandemia, con tutti i rischi per la salute (e la riscoperta per i valori dell'ambiente) connessi.

Sono sempre di più, anche a Torino e nelle città della provincia, le segnalazioni di guanti e mascherine monouso abbandonate ai lati delle strade, in giro, senza essere smaltite nella maniera corretta. E' proprio per prevenire questi gesti sbagliati che Cidiu, il Centro di igiene urbana che ha sede a Collegno, ma opera in 17 Comuni a Nord Ovest del capoluogo piemontese, lancia la campagna “Ambiente e Salute vanno di pari passo. Dimostra di tenerci!”.