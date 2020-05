L'artigiano ai tempi della Fase 2: a Vanchiglia il vetraio si è convertito al plexiglass

Non ci sono state soltanto le aziende del tessile che si sono riconvertite alla produzione di mascherine, camici e strumenti di protezione. Per sopravvivere al lockdown anche il genio artigiano ha trovato il modo per reinventarsi: come nel caso di uno dei "maestri del vetro" di Torino, che dopo oltre quarant'anni di attività ha scelto di puntare sul plexiglass, materiale che sarà prezioso nella Fase 2 (e in quelle successive).

E' la strada che ha intrapreso Moreno Stefanini, titolare – insieme con sua moglie - del laboratorio artigiano Torbox, in piena zona Vanchiglia. Fino al giorno prima dell'avvento del Coronavirus, il suo pane erano box doccia in cristallo, porte in vetro, arredamento d’interni in vetro (tavoli, sedie e così via). Ma di fronte allo stop e al rischio fallimento questo non bastava più.