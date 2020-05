A Torino, Karin 1981 specialista di bomboniere e fedi nuziali, vi aspetta per aiutarvi a celebrare i vostri momenti più preziosi

A causa della difficile situazione che si sta vivendo in questo periodo, molte delle future coppie di sposi sono state costrette a sospendere i preparativi del loro matrimonio. Per questa ragione, se siete alla ricerca di gioielli, borse, fedi nuziali, cristalli, bomboniere, confetti o idee regalo, da Karin 1981 Bomboniere Torino potrete trovare tutto ciò che fa al caso vostro spaziando tra le mille meraviglie proposte da brand come Swarovski, Thun, Piquadro, Stroili Oro, Uno de 50, Tamashii, Polello, Claraluna, Unoaerre, Mascagni e molti altri ancora.

Appena sarà possibile ripartire, il personale di Karin 1981 sarà a vostra disposizione e vi accoglierà in un'atmosfera speciale, calda e allegra per guidarvi nella scelta dei vostri gioielli nuziali. In attesa, il team del negozio vi invita a scoprire la sua vasta gamma di bomboniere, fedi nuziali, gioielli e regali sul suo sito Web!