Riparti Piemonte, il Forum del Terzo Settore lancia l'allarme: "Siamo rimasti esclusi"

"Premesso che le sedi associative sono punti di riferimento preziosissimi per le politiche di welfare, promozione della cultura e inclusione sociale - dicono dal Forum - si ritiene che il Bonus Piemonte, previsto per le attività di somministrazione al pubblico, debba essere esteso anche alle attività di somministrazione di alimenti o bevande gestite dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS). E che il sostegno agli investimenti per la messa in sicurezza anti covid, previsto per altri settori, vada esteso a tutte le sedi associative di APS, ODV, EPS e Onlus (iscritte ai registri nazionali e/o regionali), che l'accesso al fondo di solidarietà per le imprese della Cultura debba essere esteso anche alle APS che svolgono attività culturali e che vada prevista la possibilità di accesso per ASD, Enti di Promozione Sportiva e APS alle misure 'Emergenza Sport', 'Sicurezza Sport' e 'Lo Sport riparte'. Ma non solo, tra i settori di attività che sembrerebbero esclusi, c'è proprio l'educazione". "Il sostegno all'attività didattica e di educazione dell’infanzia riteniamo debba essere esteso anche agli enti di Terzo Settore che se ne occupano".