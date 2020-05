Cassetta solidale sulla serrande dell'associazione Radicale Aglietta di Torino

L’Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino ha voluto dare il proprio contributo di solidarietà in un momento in cui la povertà dilaga senza freni.

I coordinatori dell’Associazione Aglietta, Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis, insieme al Presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, hanno dichiarato: “Da lunedì pomeriggio decine di senzatetto dormono sotto i portici della piazza di fronte al municipio di Torino. Persone che più di tutti avrebbero bisogno di protezione e garanzie di tutela, di cibo e di servizi per evitare il contagio. Questa è soltanto la punta dell’iceberg di una povertà che si espande a macchia d’olio anche nella nostra città, come dimostrano le code immense al banco dei pegni. Quella stessa povertà che chi oggi è al Governo si vantava di aver abolito e che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dilagherà come mai accaduto nella storia recente del nostro Paese. Nell’attesa che le nostre istituzioni si accorgano che i diritti politici costituzionalmente garantiti sono stati colpevolmente soppressi e si affrettino a ripristinarli, consentendoci di tornare in strada a manifestare, abbiamo voluto dare anche noi un piccolo contributo di solidarietà. Appesa alla serranda chiusa della nostra sede di Via San Dalmazzo 9/bis, a Torino, troverete una cassetta solidale con cibo confezionato che chiunque potrà riempire e da cui chiunque abbia bisogno, potrà prendere. Un grazie alla nostra iscritta, la radicale Beatrice Pizzini, per aver consentito questa iniziativa".