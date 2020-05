Nichelino, spaccata in un negozio di alimentari

In tempi di coronavirus e di molti negozi ancora chiusi, quelli di alimentari, sempre aperti, diventano obiettivo per ladri e manigoldi. E' successo a Nichelino, la notte scorsa, nella centralissima via Torino.

I malviventi hanno prima alzato la serranda chiusa e poi hanno sfondato un vetro per entrare all'interno del negozio, puntando verso la cassa. L'allarme, però, è subito suonato e quindi non si sa esattamente quanti soldi siano riusciti a portare via.

I carabinieri sono arrivati quasi subito, ma dei ladri nessuna traccia. Il titolare ha poi presentato denuncia, sottolineando i molti danni subiti dal negozio.