Le "Vitamine Jazz" per il Sant'Anna risuonano online con i Notturni di Chopin [VIDEO]

Proseguono sul web i concerti della rassegna "Vitamine Jazz", l'iniziativa dell'Ospedale Sant'Anna di Torino organizzata per la Fondazione Medicina a Misura di Donna. Giunta alla sua terza edizione, ha dovuto sospendere a febbraio gli eventi dal vivo, ma senza rinunciare a una presenza musicale costante: quella del pianista torinese Emanuele Sartoris, che per questa occasione si accompagna al bandoneonista marchigiano Daniele di Bonaventura.

Insieme stanno sviluppando un nuovo progetto su alcuni Notturni scritti da Sartoris e i tre Notturni dell'Opera 9 di Chopin. E hanno pensato, in mancanza di concerti in loco, di realizzare un video da offrire ugualmente in dono al presidio ospedaliero, in attesa di poter riprendere l'attività.

Nell'arco di una mezza giornata hanno impugnato il proprio strumento e, ognuno dalla propria abitazione, dato forma all'idea e registrato il brano. Si tratta di una fantasia, improvvisazione e arrangiamento del primo Notturno dell'Opera 9 di Chopin.