Opere pubbliche, Razzetti (Collegio Edile): "Bene l'iniziativa della Regione per sostenere i territori"

“Un buon inizio al quale speriamo possano seguire altre iniziative”. Così Marco Razzetti, vicepresidente del Collegio Edile Aniem API Torino con delega alle opere pubbliche, commenta quanto ha stabilito la Regione Piemonte circa i 14 i milioni di contributo a favore dei Comuni per la manutenzione del territorio e per la messa in sicurezza delle opere pubbliche in tutto il territorio regionale. Lo stanziamento è previsto nel piano “Riparti Piemonte”.