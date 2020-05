L'isolamento diventa “magico” con i racconti in videochiamata di Stefano Cavanna

Anche il mondo della magia si sta attivando per allietare i momenti di distanziamento sociale dovuti all'emergenza coronavirus. Il mago piemontese Stefano Cavanna, a proposito, ha creato un format a distanza con racconti in videochiamata da organizzare su appuntamento prenotando attraverso il sito www.incantastorie.com o i propri canali social.

Le “sedute” sono completamente gratuite: “Non possiamo – spiega - riunirci attorno a un fuoco con un fiasco di vino per raccontare storie, ma nulla vieta di crearne: basta scegliere il mezzo preferito e sarà possibile ascoltare una storia che creerò apposta per l'incontro. Ciò assicura anche la possibilità di continuare a dedicarmi alla magia fino alla riapertura degli eventi per i quali il numero limitato e ben distanziato di partecipanti potrà forse agevolare la ripartenza del lavoro ottemperando a tutte le misure di sicurezza, senza trucco e senza inganno”.

Cavanna, vincitore di numerosi premi in giro per il mondo, è specializzato in “Storytelling Magic”, branca che unisce elementi di prestigiazione alla magia fantastica, “quella dei film e dei libri, in grado di evocare spiriti, comunicare con i defunti, vincolare demoni e tutto ciò che di oscuro e bizzarro”: “In un storia magica – aggiunge - entrano in scena o nell’immaginario oggetti, personaggi e pensieri. La paura che domina ancora le strade del Piemonte, tutt’oggi fortemente segnato dal contagio, potrà sembrare più lontana, sostituita da un viaggio in un mondo fatto di incantesimi”.

https://www.incantastorie.com/

https://www.facebook.com/lincantastorie/