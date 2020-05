Negozi in strada, dehors più ampi e pedonalizzazioni: il commercio di Torino pensa alla Fase 2

Nuove aree pedonali, parrucchieri impegnati a fare barba e capelli all’aperto, orari dei negozi e dei taxi più lunghi, attività commerciali operative all’esterno con l’ampliamento di dehors e sfruttamento dei portici, piano promozionale di rilancio della città. Sono queste le misure a cui sta lavorando la giunta Appendino per la Fase 2 del commercio a Torino, illustrate questa mattina dall’assessore Alberto Sacco.

“Immaginiamo – ha spiegato – una ripartenza e una stagione estiva in cui le comunità e le persone vivono in sicurezza il più possibile in socialità sotto il cielo, invece che chiusi in casa. In questo scenario, il commercio riveste un ruolo di particolare: l’obiettivo del Comune è quello di aiutare il più possibile l’imprenditore a riprendere la propria attività economica, senza ulteriori ostacoli”.

“Al momento – ha aggiunto Sacco – mancano le indicazioni del Governo sulle regole sanitarie da seguire per la riapertura dei negozi, così come i contributi diretti ed indiretti previsti per il settore. Entro il 1° giugno vogliamo stilare un protocollo per la ripresa, indicando modelli e soluzioni flessibili”. Un documento del Comune che raccoglie le proposte elaborate in questi mesi nel Tavolo Permanente con le Associazioni di Categoria.

Il Comune, oltre ad aver annunciato di aver prorogato fino a novembre le attuali concessioni dei dehors esterni, intende permettere anche l’ampliamento di tavolini, sedie ed ombrelloni. Una possibilità che verrà data a tutte le categorie commerciali, che potrebbero sfruttare come superficie di vendita anche marciapiedi e portici. In accordo con la Regione, non si dovrà poi pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 30 novembre. Un’agevolazione estesa anche ai chioschi, che dovrebbero aumentare i fruitori grazie al piano per la valorizzazione dei parchi, che prevede attività motoria, estate ragazzi, spettacoli e food truck nelle aree verdi.

“Vogliamo – ha poi aggiunto Sacco – creare in accordo con le Circoscrizioni nuove aree pedonali, non solo in centro ma anche in periferia”. L’Amministrazione sta lavorando per modificare gli orari di alcune attività commerciali, in particolare quelli di parrucchieri, estetisti e ristoranti, con l’obiettivo anche di decongestionare i mezzi pubblici. L’idea sarebbe di permettere l’apertura a queste categorie in giorni sinora off-limits, come ad esempio il lunedì, dando anche la possibilità alle pettinatrici di lavorare in strada.

“Quando avremo le risorse, vogliamo partire anche con un piano di promozione della città” ha concluso Sacco.