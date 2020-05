Nichelino, seconda spaccata in due giorni in un negozio di alimentari in via Torino. C'è una banda in azione?

Nella notte tra venerdì e sabato il primo furto era avvenuto in un negozio di alimentari, in quella appena trascorsa in una panetteria. Due azioni con modalità analoghe, entrambe avvenuti in via Torino a Nichelino, stanno facendo alzare il livello di attenzione da parte dei carabinieri.

I militari adesso stanno indagando per capire se esista una matrice comune, se esista una banda che ha preso di mira la zona e i negozi di alimentari, tra i pochi che sono sempre rimasti aperti durante questo lunghissimo lockdown. Il furto della notte scorsa è avvenuto in una panetteria, sempre in via Torino, stavolta al civico 37, dalla parte opposta della via rispetto alla precedente azione.

I malviventi hanno forzato una porta secondaria e si sono fiondati sulla cassa, portando via qualche decina di euro, probabilmente il fondo cassa lasciato per l'apertura di questa mattina. Apertura che è stata ovviamente carica di amarezza per il titolare.