La Città metropolitana di Torino avvia il gruppo di coordinamento territoriale sulla Fase2

La sindaca metropolitana Chiara Appendino ha avviato questa mattina in videoconferenza con i coordinatori delle 11 zone omogenee il gruppo di coordinamento territoriale sulla fase2 e la ripartenza ed ha annunciato la richiesta alla Regione Piemonte di una audizione urgente sul disegno di legge RipartiPiemonte.

Tutti i coordinatori delle 11 zone omogenee in collegamento hanno sottolineato gli aspetti da esaminare, dal tema delle deroghe sui dehor alla tassa rifiuti, dalle risposte indispensabili sui centri estivi alle necessità in campo sociale per le fasce deboli.

La cabina di regia si convocherà settimanalmente, prossimo incontro online lunedì 18 maggio ore 9.30.