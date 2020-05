Ricca (Lega):"Mascherine gratuite in via prioritaria a case Atc"

“Perché le famiglie delle case Atc sono ancora senza mascherine gratuite? Non era più sensato partire da loro nella distribuzione?”. A sollevare l’interrogativo è l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, che così commenta i ritardi del Comune di Torino nella consegna dei dispositivi di protezione.

Ieri Palazzo Civico, tramite il sito internet, ha annunciato di aver riprogrammato la consegna delle mascherine tramite gli amministratori, “bacchettando” di fatto la Regione per i rallentamenti nelle forniture. A sua volta l’amministrazione Appendino è stata criticata dalla minoranza e dai presidenti di Circoscrizione per non aver dato la priorità alle famiglie in difficoltà e di gravare gli amministratori di condominio con questo compito.

“Non capisco perché la distribuzione delle mascherine – si chiede Ricca – non sia partita dalle 18mila famiglie che vivono nelle case dell’Agenzia Territoriale per la Casa. La priorità non dovrebbe toccare a chi può trovare maggiori difficoltà nel comprare questo tipo di dispositivi?”.