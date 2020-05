Riparti Piemonte, Grimaldi: "Tante categorie soffrono esattamente quanto quelle già incluse nel bonus"

"Se la maggioranza ha escluso alcune categorie non accetteremo toppe e mance. Vogliamo le stesse risorse e gli stessi criteri adottati per chi è già stato compreso nei bonus. Vorremmo che fosse chiaro alla maggioranza in che cosa consiste la nostra disponibilità ad accelerare la discussione sul 'Riparti Piemonte'", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito alla discussione ancora in itinere sul provvedimento regionale di sostegno a famiglie e imprese.

"Perché - prosegue Grimaldi - dovremmo dare il via libera al 'bonus Piemonte' (che ne è una parte importantissima) se alcune categorie verranno penalizzate rispetto ad altre? Perché, per esempio, beneficiano del contributo a fondo perduto per il commercio bar, ristoranti e discoteche, ma non per esempio i cinema, i luoghi dello spettacolo dal vivo o le librerie, che certamente svolgono un servizio culturale ma sono anche attività commerciali che stanno perdendo ingenti profitti? Perché questi ultimi sono relegati nei fondi di solidarietà assegnati a progetto per la cultura (11 milioni)? E perché, a sua volta, la parte del bonus riservata all'artigianato include centri benessere, parrucchieri, gelaterie, pasticcerie e centri estetici ma non, ad esempio, agenzie di viaggio, autoscuole, tatuatori, chi vende giocattoli e vestiti, antiquari? Non comprendiamo sulla base di quale logica si siano operate queste distinzioni".

"Avremmo voluto - conclude Grimaldi - un provvedimento che, da una parte, non fosse figlio di 'relazioni privilegiate' e, dall'altra, mostrasse un'attenzione particolare ai più colpiti e ai più fragili: per gli indigenti, che hanno bisogno di aiuti alimentari e di molti altri beni di prima necessità, 250mila euro non sono certo sufficienti. Che ne è dei lavoratori intermittenti senza ammortizzatori, del bonus affitti o del 'salva mutui' per la prima casa? Con gli asili chiusi e 'nonni fuori gioco', non dovremmo pensare a risorse straordinarie per i centri estivi e i bonus babysitter? La discussione è ancora in corso, ci auguriamo che le nostre richieste vengano ascoltate".