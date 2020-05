Valle-Rossi (Pd): "Niente nuove risorse per asili e scuole dell'infanzia nel ddl Riparti Piemonte"

“Oggi in I Commissione, durante l'esame del ddl "Riparti Piemonte" è emerso chiaramente che non ci sono risorse ulteriori per il sistema 0-6 anni rispetto a quelle già stanziate a bilancio due mesi fa. Si coprirà perciò il costo di una sola mensilità di servizio, lasciando il resto del costo a carico delle famiglie, a fronte di una chiusura dei servizi ad oggi di tre mesi e che si protrarrà ancora per altri mesi” affermano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Daniele Valle e Domenico Rossi.

“Inoltre il diluirsi dei tempi, dall'annuncio di marzo a quel che ancora occorrerà per approvare il provvedimento, accentua le difficoltà dei gestori e non consente loro una buona programmazione dei flussi delle risorse. Ci batteremo perché il "Riparti Piemonte" implementi le misure sul sistema 0-6 e risponda davvero alle esigenze di famiglie e gestori” spiegano gli esponenti Dem.