La App "Immuni"? Se ne parla in un incontro (online) di UniTo

Mercoledì 13 maggio alle ore 18.00 si terrà l'incontro in diretta web dal titolo “Immuni? Tutela dei diritti ed efficacia delle app di tracciamento”. Interverranno Carola Frediani (giornalista, newsletter Guerre di Rete), Ugo Pagallo (Dipartimento di Giurisprudenza) e Carlo Blengino (avvocato).

Esiste un trade-off tra protezione dei dati personali e diritto alla salute? Quali profili dovrebbero allarmarci e quali tranquillizzarci nel momento in cui ci apprestiamo a sperimentare forme mai esplorate di tracciamento individuale? Quali confini è opportuno fissare per una tecnologia al servizio del cittadino? Questi gli interrogativi al centro del dialogo “IMMUNI? Tutela dei diritti ed efficacia delle app di tracciamento”.

L'incontro, live sulla pagina Facebook di UniTo, fa parte del ciclo “Speciale Coronavirus - Spazio pubblico on line”, uno spazio promosso dai dipartimenti di Cultura Politica e Società, Giurisprudenza e Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” con la partecipazione della SSST - Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università degli Studi di Torino, per proporre alla cittadinanza riflessioni su temi diversi correlati alla pandemia, che mettono a confronto ricercatori, esperti, amministratori pubblici e studenti per cercare di dare risposte alle domande che tutti ci poniamo.

L'Ateneo si conferma lo spazio ideale per promuovere una riflessione approfondita e intergenerazionale sia di stimolo al territorio, attingendo a competenze consolidate e a dati affidabili e offrendo un'alternativa alla babele mediatica e comunicativa che fa da corollario al momento attuale.