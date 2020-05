Mascherine, i Moderati: "Sulla distribuzione una nuova prova di inefficienza della giunta Appendino"

"Come immaginavamo, siamo giunti allo scaricabarile delle mascherine regionali da distribuire ai torinesi. Innanzitutto la scelta di distribuirle in modo lineare invece di pensare alle famiglie in maggiore difficoltà, come suggerito da più parti. Poi, la confusione con gli amministratori di condominio, gravati di un compito per alcuni di quasi impossibile gestione. Ad oggi, inoltre, non è chiaro come verranno distribuite le mascherine negli stabili non coperti dagli amministratori di condominio". A denunciarlo sono i Moderati torinesi Massimo Guerrini, Silvio Magliano e Carlotta Salerno, con in testa l'onorevole Giacomo Portas.

"C’erano molte e diverse soluzioni per arrivare ad una consegna tempestiva: dalla distribuzione buca a buca, al lavoro di rete sui territori, coinvolgendo circoscrizioni, associazioni e parrocchie. Come sempre, invece, Appendino sceglie una strada improvvisata e parziale, che crea ulteriore divario tra i torinesi: chi ha la mascherina, chi non ce l’ha e, a questo punto, probabilmente chi non ce l’avrà mai".