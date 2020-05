Sindacati, Aci e Anfia si ritrovano dalla stessa parte: "Politica e istituzioni sostengano l'automotive"

I tre principali sindacati metalmeccanici, ma anche l'Automobile club d'Italia e Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (che ha la sua sede a Torino). E' un appello accorato quello che il mondo dell'automotive manda a tutti i livelli di governo e alle istituzioni, perché in un momento così complicato non si abbandoni una filiera produttiva come quella dei mezzi di trasporto e dell'auto in particolare. Adottando peraltro una serie di misure che in altre parti d'Europa sono già state prese in considerazione.

C'è tutto questo nel documento siglato anche da Fiom, Fim e Uilm e che parte da un dato di fatto: le difficoltà produttive e di mercato che l'auto sta subendo anche in Italia, con Torino e il Piemonte in prima fila. "Dopo un primo bimestre 2020 con volumi già in descrescita rispetto al 2019, l'emergenza Coronavirus ed il conseguente lockdown hanno praticamente azzerato il mercato di auto - scrivono -. Le prime stime prevedono che il mercato 2020 registrerà drastici cali: per le sole autovetture si parla di circa 500.000 immatricolazioni in meno rispetto al 2019".

Un colpo pesante, soprattutto per un settore che da solo rappresenta il 10% del Pil italiano e impiega oltre 1.200.000 lavoratori su scala nazionale.