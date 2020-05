Nichelino: opere d’arte a cielo aperto

L’Artista internazionale Macaluso Fabiana insegnante di pittura a olio, scultura, ornato, figura e disegno dal vero del Laboratorio Artistico Sociale Art-Therapy dell’associazione Marletti Città di Beinasco (TO) e writer Chiuto noto artista internazionale della Street Art collaborano alla creazione di un dipinto su muro con aerosol art in cortile privato a Nichelino (To).

In laboratorio Fabiana Macaluso adibisce l’aula per le lezioni aggiuntive di street art, body printing, aerosol art, aerografo del maestro writer Chiuto… nel loro progetto prevale l’esigenza di coinvolgere come sempre anche artisti diversamente abili creando opportunità con l’arte di lavorare per vendere le opere degli allievi partecipando a mostre e fiere.