A Moncalieri proseguono lavori e cantieri nei primi giorni della Fase 2

In questi primi giorni della Fase 2 proseguono i lavori e i cantieri a Moncalieri. Nuovi marciapiedi, asfaltature e taglio del verde sono in corso in diversi punti della città.

Ieri, in borgata Santa Maria, è stata installata la nuova pensilina: per i ragazzi e gli studenti, la possibilità di sedersi e ripararsi in attesa del bus. E, in attesa di notizie certe sulla riapertura delle scuole. A Tetti Piatti, invece, sono iniziati i lavori per affrontare il problema degli allagamenti nella piazza, in occasione delle forti precipitazioni. Senza dimenticare che proprio questa zona fu la più colpita, in occasione dell'alluvione del novembre 2016.

"Abbiamo dato il via a un primo intervento, individuando una possibile interruzione della condotta", ha spiegato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. "Per questo, abbiamo potenziato il collegamento delle reti di raccolta verso il collettore di smaltimento dell’acqua piovana. Ma questo è solo un primo passo verso il completo rifacimento della rete nella zona".

"La prossima settimana si concluderà la gara con cui affideremo il progetto definitivo per le nuove fogne. Un investimento di 1,7 milioni di euro per un intervento strutturale atteso da tempo", ha concluso Montagna.