Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Finalmente la Regione cambia strategia sui tamponi"

“Finalmente la Regione sembrerebbe aver deciso di cambiare una volta per tutte strategia sui tamponi. Dopo due mesi e mezzo di scelte sbagliate che sono costate la vita, purtroppo, a tante persone e che hanno gravato pesantemente sul sistema sanitario e socio-assistenziale, la guida della task force e la presenza di esperti come Vineis e Di Perri parrebbe farsi sentire”. Così il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito al nuovo protocollo che la Giunta dovrebbe approvare a fine settimana.