Avvocato falsifica la firma di un cliente: denunciato dai vigili di Moncalieri

La Polizia Municipale di Moncalieri ha denunciato un avvocato di Torino per aver falsificato una firma di una cliente in un ricorso per una multa.

La donna era stata multata per aver commesso un’infrazione ma aveva presentato richiesta di annullamento, affidandosi ad un un legale. L’avvocato ha presentato la documentazione, ma agli agenti le firme poste su alcuni fogli non sembravano le stesse di quelle presenti sulla patente della signora.

Convocata dai vigili per capire meglio, la stessa ha confermato che quelle scritte non erano state fatte da lei. Salvo poi, in un secondo tempo, provare a ritrattare, forse su pressione dello stesso legale.

Tutto inutile: l'avvocato è finito nei guai, venendo denunciato dagli agenti di Moncalieri.