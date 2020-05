L'appello di 60 lavoratori dell'hotel di lusso: in un video tutti i timori per il loro futuro [VIDEO]

"Chiediamo che Regione e Comune intervengano. Torino vuole essere una città a vocazione turistica, ma in questa maniera si fa morire il settore". E' un appello disperato quello che i mandano i circa 60 lavoratori che prestano servizio presso il Golden Palace di Torino, uno degli hotel più belli e prestigiosi del capoluogo piemontese, che si sono ritrovati schiacciati tra le disavventure giudiziarie della loro vecchia azienda e l'attuale emergenza Coronavirus.



Per raccontare la loro storia - attraverso la mediazione di Filcams Cgil - hanno realizzato un video in cui raccontano la condizione di limbo in cui sono sospesi: con poche certezze per il futuro e grosse falle da tappare nel recente passato. Un passato che ha iniziato a scricchiolare quando nel dicembre 2019 - nell'ambito dell'indagine che ha portato in carcere anche l'allora assessore regionale Roberto Rosso - la magistratura mette i sigilli alla Oj Solution, all'interno della quale si trova anche quella Mover per cui i 60 lavoratori effettuano i servizi esternalizzati per il Golden Palace.





E' l'inizio della discesa. O meglio, della salita: "La magistratura non ha dato indicazioni a queste persone e abbiamo dovuto scendere sul terreno della protesta sindacale per ottenere che Golden Palace internalizzasse i lavoratori e procedesse al pagamento all'80% delle mensilità di dicembre e di gennaio - racconta Enea Schipano, della Filcams Cgil -. Gli addetti proseguono a lavorare anche a febbraio e pure per alcuni giorni di marzo: sono quelli in cui vengono anche ospitati alcuni dei presenti sulla nave Costa Crociere prima che facciano ritorno a casa. Ma anche febbraio viene pagato all'80%, mentre i giorni lavorati a marzo non sono stati mai pagati".

Dall'inizio di quel mese, però, scatta la cassa integrazione: "Nulla viene anticipato dall'azienda - dice Schipano - e l'erogazione dell'Inps vive i ritardi che tutti conosciamo. Non vengono nel frattempo fornite risposte ai lavoratori e non viene data alcuna prospettiva: alcuni sono a chiamata, altri a tempo determinato. Per loro il rischio di uscire dal mercato del lavoro è forte".

Il video sintetizza timori e angosce da parte di queste persone, ma il sindacato pretende risposte: "Il Golden Palace dice che da lunedì vuole riaprire, ma non è accettabile che questo accada sulla pelle dei lavoratori. Chiediamo garanzie. E chiediamo che la Regione e il Comune se ne interessino, visto che si parla sempre più di vocazione turistica del nostro territorio".